شكرا لقرائتكم خبر عن 5872 إصابة بكورونا في لبنان والمغرب 1240 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجّل لبنان خلال الساعات الـ 24 الماضية, 5872 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 249158 إصابةً.

وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم, أن إجمالي عدد حالات الشفاء منذ بدء الجائحة ارتفع إلى 151027 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1866 حالة بعد تسجيل 41 حالة وفاة.

فيما سجّل المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية, 1240 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين فيها إلى 458865.

وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم،إلى أنها سجلت 23 حالة وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 7911، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى433937.