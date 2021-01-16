شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا: ارتفاع قياسي جديد بإصابات كورونا لليوم الثالث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت إندونيسيا أكبر عدد من حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد لليوم الثالث على التوالي، في الوقت الذي تتأهب فيه الحكومة الإندونيسية للبدء في برنامج التطعيم الشامل ضد مرض كوفيد - 19 الذي يسببه الفيروس في الأسبوع الحالي.

وأعلن أكبر اقتصاد في منطقة جنوب شرق آسيا عن تسجيل 12 ألفا و 818 حالة إصابة جديدة في الأربع والعشرين ساعة حتى منتصف نهار أمس الجمعة، وهي أكبر نسبة منذ بدء تفشي المرض، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 882 ألفا و418 حالة ، بينما توفى نحو 238 شخصا خلال نفس الفترة ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 25 ألفا و484 حالة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت أن إندونيسيا ربما تسمح للأشخاص الذين تم إعطائهم اللقاح بالسفر جوا دون اختبارات للكشف عن كوفيد - 19.