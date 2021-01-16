الصحة العالمية تتابع التحقيقات فـي وفاة 23 بعد تلقيهم اللقاح بالنرويج مع تجاوز الوفيات المليونين عالميا

■ انتهاء التجارب ما قبل السريرية على اللقاح السعودي

■ أبوظبي تمدد «التعليم عن بعد» لـ3 أسابيع

■ البحرين تعلن تأخر وصول شحنة لقاح «فايزر»

■ لبنان يسجل 6154 إصابة جديدة

■ سوريا تؤكد وصول اللقاح فـي أبريل

■ الصيدليات ستشارك فـي عملية التطعيم بأميركا

■ إصابة بالسلالة المتحورة لدى متعافية بالبرازيل

■ ضغط شديد على النظام الصحي فـي بريطانيا

■ تطعيم أكثر من 600 ألف فـي تركيا

■ روسيا تبدأ حملة تطعيم جديدة ضخمة

■ أعلى زيادة يومية بالإصابات فـي إندونيسيا

جنيف ـ عواصم ـ «الخليج 365» ـ وكالات:

تجاوزت الوفيات بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم المليونين. وبحسب إحصاء لوكالة “رويترز”، تجاوز متوسط الوفيات في 2021 حتى الآن 11900 وفاة في اليوم الواحد أو بمعدل وفاة شخص واحد كل ثماني ثوان، يأتي ذلك فيما بلغ عدد الإصابات جراء الفيروس 94 مليونا و235 ألفا و216 حالة، في سياق آخر، أكدت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية كاتارينا دي كات، علم المنظمة بوفاة 23 شخصا في النرويج بعد تلقيهم اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن المنظمة تتابع التحقيقات في هذا الشأن. وقالت “نحن على اتصال بالسلطات الصحية النرويجية، وسنتابع التحقيقات عن كثب للوقوف على سبب وملابسات الوفاة”. وكانت وكالة الأدوية النرويجية، أفادت الخميس بأن المتخصصين في النرويج يحققون في أسباب وفاة 23 شخصا بعد تلقيحهم ضد فيروس كورونا. وحاليا، تمت دراسة 13 حالة، قد تكون الآثار الجانبية الشائعة قد ساهمت في تفاقم المرض لدى كبار السن. من جهة أخرى أعلنت لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية معارضتها حالياً طلب شهادات تلقيح ضدّ فيروس كورونا المستجد كشرط لإتاحة دخول الدولة أمام المسافرين الدوليين.

خليجيا،أعلنت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل السعودية، أن فريقا من معهد الأبحاث والاستشارات الطبية نجح في التوصل إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، وقالت الجامعة في تغريدة نشرت على حسابها الرسمي على موقع “تويتر” إن الفريق البحثي انتهى من إجراء التجارب ما قبل السريرية، ومن المنتظر أن تبدأ التجارب السريرية بعد أخذ الموافقات اللازمة. في الكويت قالت مصادر حكومية كويتية إن شهادة التطعيم من الخارج لن تعفي القادمين إلى الكويت مواطنين أو وافدين، من الحجر أو شهادة تحليل “بي سي آر”. في دولة الإمارات العربية المتحدة أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي عن استمرار نظام التعليم عن بعد لجميع المراحل الدراسية في كافة مدارس الإمارة لمدة ثلاثة أسابيع، ابتداءً من اليوم الأحد. وقد أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الدولة تسجيل 7 حالات وفاة و3432 إصابة جديدة. من جهتها قالت وزارة الصحة البحرينية إن شحنة شهر يناير من لقاح “فايزرـ بيوإنتيك” إلى دولة البحرين لن تصل في موعدها، لكنها أضافت أن هذا لن يؤثر على الجرعات الثانية من اللقاح التي تحدد موعدها بالفعل.

الى ذلك، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 6154 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و44 وفاة وكان البرلمان اللبناني أقر في وقت سابق قانون يمهد الطريق أمام الحكومة لتوقيع اتفاقات لاستيراد لقاحات للوقاية من فيروس كورونا، في سوريا أكد معاون وزير الصحة أحمد خليفاوي، أن لقاح فيروس كورونا سيصل إلى سوريا بداية الربع الثاني من العام الجاري، موضحاً أن اللقاح سيصل عبر دفعات متساوية عبر منصة “كوفاكس” العالمية. في مصر سجلت وزارة الصحة 879 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و52 وفاة. بينما قالت وزارة الصحة التونسية إنها سجلت 4170 إصابة جديدة بالفيروس في أعلى حصيلة يومية. كما أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 1291 حالة إصابة جديدة.

دوليا، قال الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، إنه حتى الصيدليات ستشارك في عملية تطعيم الأميركيين. وقال بايدن في خطاب وجهه إلى الشعب الأميركي في وقت متأخر الجمعة “سنشجع تطعيم جميع أفراد الشعب الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، وكذلك العاملين في الخطوط الأمامي لمواجهة الفيروس”. بدورها أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اكتشاف حالة إصابة جديدة لدى امرأة متعافية من كورونا ولكن بسلالة متحورة للفيروس في بريطانيا قال رئيس الوزراء بوريس جونسون إن الضغط على النظام الصحي في بريطانيا “غير عادي” وذلك بالنظر إلى العدد القياسي لمرضى فيروس كورونا المستجد الراقدون في المستشفيات. وقال جونسون إن بعض المستشفيات اضطرت إلى تأجيل إجراء عمليات السرطان، بينما انتظرت سيارات الإسعاف في طوابير أمام الأبواب، في السياق أصدر رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي قرارا جديدا بتمديد القيود المفروضة لاحتواء إصابات “كوفيد19”، بعد أن حذرت وزارة الصحة من أن تفشي الوباء يزداد سوءا. في تركيا أظهرت بيانات وزارة الصحة أن تركيا أعطت لقاح كوفيد19 لأكثر من 600 ألف في اليومين الأولين من التطعيم بلقاح شركة “سينوفاك” الصينية في واحدة من أسرع حملات التطعيم في العالم، الى ذلك، أكدت نائبة رئيس الوزراء الروسي تاتيانا جوليكوفا عن بدء حملة تطعيم واسعة ضد الفيروس بدءاً من غدا الإثنين وصرحت جوليكوفا خلال اجتماع مع علماء الأوبئة والفيروسات الروس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن بدء حملة تطعيم واسعة بدءاً من الاثنين الموافق 18 يناير”.

آسيويا، أعلن رئيس وزراء كمبوديا هون سين أن الصين سوف تمنح بلاده مليون جرعة من لقاح كوفيد19 من تطوير شركة “سينوفارم” الحكومية الصينية.

في السياق كشفت بيانات حكومية في إندونيسيا عن تسجيل أعلى زيادة يومية في حالات الإصابة بفيروس كورونا مع رصد 14224 إصابة جديدة.