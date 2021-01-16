الهند تطلق أكبر حملة تطعيم في العالم .. وعامل نظافة أول المتلقين

نيودلهي ـ وكالات: أصبح عامل النظافة مانيش كومار أول شخص في الهند يتلقى لقاح كورونا مع إطلاق رئيس الوزراء ناريندرا مودي واحدة من أكبر حملات التطعيم في العالم من أجل احتواء الجائحة، وتحدث مودي وهو يغالب دموعه إلى العاملين في القطاع الصحي في مكالمة عبر الفيديو. وقال “فرّق المرض بين الناس وعائلاتهم، وأبعد الأمهات عن أطفالهن. بل إن من قضوا نحبهم بسبب المرض لم يتمكنوا من الحصول حتى على نظرة وداع أخيرة من عائلاتهم”. ولم يعلن مودي “70 عاما” ما إذا كان سيحصل على اللقاح أم لا، لكنه قال إن السياسيين لن يجري اعتبارهم ضمن العاملين في الخطوط الأمامية، وأقامت الهند 3006 مراكز للتطعيم باللقاحات المضادة لكوفيد 19 في أنحاء الهند.

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