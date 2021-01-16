تصنيف الحوثي جماعة إرهابية.. خطوة نحو الخلاص

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انتهاكات داخلية وخارجية متواصلة لمليشيا الحوثي دفعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتصنيفها منظمة إرهابية والتسريع بالقرار قبل رحيله من البيت الأبيض.

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ويرى مراقبون أن تصنيف مليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية هو تعبير فعلي عن مطالبات الشارع اليمني، ولتعزيز قرار علاقة الحكومة اليمنية دوليا، ولحماية المساعدات الإغاثية من النهب والابتزاز الحوثي المتواصل.

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ومرارا، أطلق مسؤولون ومواطنون حملات تحت شعار "الحوثي جماعة إرهابية"، تناولت أبرز مآلات الانقلاب الحوثي وجرائمه الإرهابية منذ اجتياح صنعاء أواخر عام 2014.