الجيش الصومالي يستهدف "الشباب الإرهابية" جنوبي البلاد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شن الجيش الصومالي، السبت، عمليات عسكرية واسعة استهدفت مليشيات الشباب الإرهابية في عدة مناطق جنوبي البلاد.

ونفذ الجيش الوطني الصومالي عملية ضد عناصر حركة الشباب في بعض المناطق الخاضعة لسيطرة الإرهابيين بمدينة جامامي في محافظة جوبا السفلى، وفق إعلام رسمي.



ونفذت العملية العسكرية بمحيط 3 مناطق تم تحريرها من قبضة مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، لفرض الأمن وملاحقة الخلايا الإرهابية.

ونقل موقع إذاعة صوت الجيش الرسمي،عن قيادة اللواء 56 بالقوات المسلحة الصومالية، إن "عناصر من جماعة الشباب الإرهابية تم اعتقالهم خلال هذه العملية"، مضيفا أن العملية ستستمر حتى القضاء على عناصر الشباب في المنطقة.

وفي سياق متصل، قتل الجيش الصومالي عناصر وقيادات من حركة الشباب، ودمر عبوات ناسفة في عملية أمنية بمدينة بلعد بمحافظة شبيلى الوسطى جنوبي البلاد.

وقال قائد الفرقة 27 بالجيش الصومالي، الفريق أول محمد أحمد "تريديشو" لموقع إذاعة صوت الجيش الرسمي، "إن عملية أمنية نفذتها الكتيبة الثالثة من الجيش الصومالي، قتل خلالها عناصر وقيادات من حركة الشباب، ودمرت مناطق كانوا يجهزون فيها عبوات ناسفة".

ويحاول الجيش الصومالي تكثيف عملياته ضد حركة الشباب الإرهابية بالمدن الرئيسية ، في عملية استباقية تهدف لضبط الأمن الانتخابات العامة المرتقبة.