ديبي وحميدتي يبحثان تنفيذ اتفاق سلام السودان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث الرئيس التشادي إدريس ديبي، ونائب رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول محمد حمدان "حميدتي"، سير تنفيذ اتفاق السلام بالخرطوم.

وتطرقت المباحثات التي جرت في القصر الرئاسي بالعاصمة التشادية أنجمينا، السبت، إلى سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين بجانب عدد من القضايا السياسية والأمنية بما يدفع ويدعم مصالح البلدين.

وقال وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين، في تصريح صحفي، إن النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، أطلع الرئيس التشادي على سير تنفيذ اتفاق السلام المبرم مع حركات الكفاح المسلح.

وأضاف أن اللقاء بحث الأوضاع في أفريقيا الوسطى وليبيا، بجانب النزاعات التي تنشأ بين القبائل السودانية المتاخمة للحدود التشادية وكيفية معالجتها.

ووصل حميدتي إلى تشاد السبت، على رأس وفد سوداني في زيارة رسمية، رافقه خلالها وزير الخارجية المكلف، عمر قمر الدين ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول ركن جمال عبد المجيد.