خدمات طبية سعودية للاجئين السوريين واليمنيين

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وراجع العيادات خلال ديسمبر 2020م 7,920 مريضا، حصلوا على 12,278 خدمة صحية مجانية، توزعت بين أقسام العيادات التخصصية المتنوعة، إضافة إلى المختبرات والصيدلية وخدمات التمريض الأخرى.وعقدت منظمة الصحة العالمية وبالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة ورشة عمل في محافظة عدن لدعم وضع اللمسات الأخيرة لتتبع تقدم اليمن في علاج ومنع سوء التغذية لدى الأطفال دون سن الخامسة، ومقدمي الرعاية لهم.
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