شكرا لقرائتكم خبر خدمات طبية سعودية للاجئين السوريين واليمنيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل مركز الأمل الطبي في بلدة عرسال بمحافظة البقاع اللبنانية تقديم خدماته الطبية، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ضمن مشروع تعزيز الخدمات الصحية للاجئين السوريين والمجتمع المضيف في بلدة عرسال.

وراجع العيادات خلال ديسمبر 2020م 7,920 مريضا، حصلوا على 12,278 خدمة صحية مجانية، توزعت بين أقسام العيادات التخصصية المتنوعة، إضافة إلى المختبرات والصيدلية وخدمات التمريض الأخرى.

وعقدت منظمة الصحة العالمية وبالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة ورشة عمل في محافظة عدن لدعم وضع اللمسات الأخيرة لتتبع تقدم اليمن في علاج ومنع سوء التغذية لدى الأطفال دون سن الخامسة، ومقدمي الرعاية لهم.