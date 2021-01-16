شكرا لقرائتكم خبر البرلمان العراقي يتجه لتشريع قوانين رادعة للإرهاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتجه البرلمان العراقي نحو تشريع حزمة من القوانين الرادعة لكل من يحرض على الإرهاب والتطرف، أبرزها قانون السلم المجتمعي، مع مراجعة القوانين النافذة وإعادة تفعيلها بالواقع العراقي.

وقال رئيس لجنة التعايش السلمي في مجلس النواب عبود العيساوي، لـصحيفة (الصباح) العراقية في عددها الصادر أمس، «إن الهدف من هذا المشروع هو إعداد خارطة طريق على قواعد ثابتة للتعايش السلمي في البلد بين الطوائف والمكونات، لذلك كانت هناك ضرورة ملحة لوضع خارطة ورسم سياسة إستراتيجية وقواعد للسلم المجتمعي في العراق».

وأضاف «إن اقترح قانون الهيئة قرئ للمرة الأولى وجرت تعديلات عليه، وشكلت لجنة برلمانية للتعايش من11عضوا يمثلون المكونات الدينية والقومية الأساسية بالبلد، حيث كانت لهم أنشطة فردية وجماعية في مناطقهم».

وكشف العيساوي عن وجود اتفاق أولي على مراجعة القوانين النافذة وإعادة تفعيلها بالواقع العراقي وطرحها في البرلمان وإضافة الأشياء غير الموجودة كالجانب الجزائي بالعقوبات ليطال كل من يخرق التعايش ويدعو للإرهاب ويحض على الكراهية.

وأعلنت قيادة شرطة البصرة أمس، إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق أحكام الإرهاب، ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن قائد الشرطة اللواء عباس ناجي قوله «إن المطلوب قادم من محافظة واسط»، وأضاف «إن عملية القبض تمت من خلال التفتيش والمتابعة الدقيقة للسيطرة في المحافظة».