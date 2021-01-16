شكرا لقرائتكم خبر السجن المشدد لـ23 إخوانيا في مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفضت محكمة النقض المصرية أمس الطعن المقدم من 23 متهما من جماعة الإخوان الإرهابية بدمياط المطلة على البحر المتوسط. وأيدت المحكمة السجن المشدد خمس سنوات للمتهمين ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة مماثلة بعد تنفيذ العقوبة، بينما ألغت الغرامة الصادرة بحقهم. وكانت محكمة جنايات دمياط قضت بالسجن المشدد خمس سنوات لـ 23 متهما بينهم قيادات بجماعة الإخوان بدمياط وغرامة 500 جنيه لكل منهم ووضعهم تحت المراقبة مدة مماثلة. وكانت محكمة جنايات دمياط قضت بالسجن المشدد خمس سنوات لـ 23 متهما بينهم قيادات بجماعة الإخوان بدمياط وغرامة 500 جنيه لكل منهم ووضعهم تحت المراقبة مدة مماثلة.

كانت هذه تفاصيل خبر السجن المشدد لـ23 إخوانيا في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.