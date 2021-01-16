31 قتيلا ومصابا بأيدي عناصر طالبان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قتلت مجموعة تابعة لحركة طالبان المتشددة 12 من عناصر قوات الأمن المحلية فى إقليم هيرات، غرب أفغانستان.

وقال تورلاى طاهري، وسردار بهادوري أمس، «إن عناصر قوات الأمن كانوا يتناولون وجبة العشاء مساء أمس الأول عندما فتح المتشددون النار عليهم فى منطقة غوريان».

وقال المسؤولان «إن المهاجمين المتشددين استولوا على أسلحة الجنود ولاذوا بالفرار»، وتعد غوريان واحدة من أكثر المناطق اضطرابا فى الإقليم، حيث تسيطر حركة طالبان على معظم أراضيه.