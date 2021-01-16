شكرا لقرائتكم خبر طهران تتراجع: لم نقرر طرد المفتشين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تراجعت الحكومة الإيرانية بشكل كبير عن خطواتها التصعيدية في انتظار تسلم الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن المسؤولية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وردت حكومة روحاني على التصريحات التي أطلقها بعض النواب الإيرانيين، عن طرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 21 فبراير المقبل، إذا لم يتم رفع العقوبات عن طهران.

وقال مدير مكتب الرئيس الإيراني محمود واعظي، في تصريحات مع وكالة «برنا» الإيرانية، «لدينا 290 ممثلا، كل منهم يدلي بتصريحات، لكن الموقف الرئيس يعبر عنه المسؤولون»، مضيفا أن منع مفتشي وكالة الطاقة الذرية يحتاج لقرار من قبل مجلس الأمن القومي الإيراني، وتصريح بعض النواب عن طرد المفتشين بحال لم يتم رفع العقوبات، سيعلن لاحقا».

وأضاف «تصريحات النواب هذه لا أساس لها، وإطار هذه القضايا (طرد المفتشين) أكثر تعقيدا بكثير مما يمكن لأي شخص أن يقول ما يخطر بباله، ويجب طرح هذه القضايا المهمة في مجلس الأمن القومي».

وهدد عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، أحمد أمير آبادي فراهاني، بطرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في حال لم ترفع الولايات المتحدة العقوبات عن طهران حتى 21 من فبراير المقبل.