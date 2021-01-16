شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن ينهي تشكيل فريقه الدبلوماسي.. ويعلق: أميركا ستعود والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - أ ف ب

أنهى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، السبت، تشكيل فريقه الدبلوماسي، الذي يضمّ أفراداً من إدارة باراك أوباما السابقة، ويجسّد الرغبة في إحداث قطيعة مع إدارة دونالد ترامب الأحادي، كما يهدف إلى «تصحيح مسار» السياسة الخارجية الأمريكية.

وكان بايدن أعلن أواخر تشرين الثاني/نوفمبر اختيار أنتوني بلينكن الذي عمل في إدارة أوباما، وزيراً للخارجية.

واختيرت ويندي شيرمان (71 عاماً) نائبة له، وهي مستشارة دبلوماسية سابقة في عهد بيل كلينتون قبل أن تتولى منصب وكيلة وزارة الخارجية للشؤون السياسية خلال ولاية أوباما الثانية.

وكانت شيرمان أحد أبرز المفاوضين الأمريكيين على الاتفاق النووي الإيراني كما عملت على الملف الكوري الشمالي خلال إدارة كلينتون.

وأعلن السبت أيضاً اسم مساعد الوزير الجديد لشؤون الإدارة والموارد، وهو بمثابة مسؤول تنفيذي في الخارجية الأمريكية.

واختير لهذا المنصب براين ماكيون القريب من بايدن، وكان مستشاراً له منذ أن كان سناتوراً، قبل أن يتولى مناصب مختلفة في الحكومة خلال ولايتي أوباما.

وأكد الفريق الانتقالي لجو بايدن ونائبته كامالا هاريس في بيان أنه عهذا الفريق «مع أنتوني بلينكن على رأسه، سيكون أمام هذا الفريق مهمة تصحيح مسار، السياسة الخارجية الأميركية، وأيضاً مهمة إعادة ابتكارها».

ويهدف بايدن من خياراته في فريقه الدبلوماسي التشديد على القطيعة مع السياسة الخارجية القومية والأحادية التي اتبعها سلفه دونالد ترامب، بهدف العودة من جديد إلى خط تعددي حازم.

وأوضح بايدن وفق بيان أن الوجوه الجديدة للخارجية الأمريكية: «تجسّد اقتناعاً عميقاً بأن أمريكا تكون الأقوى حين تتعاون مع حلفائها».

ويريد الرئيس الجديد أيضاً «استعادة القيادة المعنوية والعالمية للولايات المتحدة، بدعم من حلفائها». ولخص الأمر قائلاً إن «أميركا ستعود».

واختار بايدن السبت أيضاً ثلاثة وكلاء في وزارة الخارجية جميعهم نساء، وعملن في إدارة أوباما. وسيخضع تعيين كل عضو من أعضاء هذا الفريق لتصويت في مجلس الشيوخ.