شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل الوصل والظفرة وبصمة أولى لكوندي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ‎الظفرة: محمد مصطفى

حسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة الظفرة والوصل التي أقيمت ضمن ختام مباريات الجولة 13 من دوري الخليج العربي، وأبقى التعادل الوضع على ما هو عليه بالنسبة للمراكز، حيث رفع الوصل رصيده إلى 17 نقطة في المركز التاسع، وللظفرة العاشر 16 نقطة.

شهد الشوط الثاني تسجيل هدفي المباراة، إذ تقدم جواو فيجريدو للوصل في الدقيقة 54، وأدرك الوافد الجديد بيدرو كوندي التعادل للظفرة بعد ثلاث دقائق.

جاء الشوط الأول بأفضلية واضحة للوصل الذي وصل إلى مرمى الظفرة في أكثر من مناسبة، بينما أدى أصحاب الأرض بانكماش وبطء لحظة التحول للهجوم، ولم يهدد الظفرة مرمى المنذري إلا في آخر دقيقة من الشوط، وتألق مينديز في التصويب من خارج المنطقة مع تألق لافت للحارس خالد السناني.

وعاد لاعبو الظفرة من غرفة الملابس بروح مختلفة، ومنذ انطلاقة الشوط الثاني ظهروا في مناطق الوصل بأول محاولة ولكن جواو فيجريدو باغتهم بهدف في الدقيقة 54، ورد أصحاب الأرض سريعاً عن طريق المعار من شباب الأهلي الإسباني بيدرو كوندي الذي سجل هدف التعادل.

وعاد السناني للتألق مجدداً، وصد كرة فابيو ليما (84) وطرد الحكم لاعب الظفرة سلطان الغافري بالإنذار الثاني في الدقيقة 86.