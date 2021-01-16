شكرا لقرائتكم خبر عن التلميذ يتفوق على الأستاذ في الوثبة الثلاثية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بات البوركينابي أوغ- فابريس زانغو أول رياضي يتخطى حاجز الـ18 متراً في مسابقة الوثبة الثلاثية داخل قاعة مقفلة، عندما سجل 18,07 متر في لقاء بأوبيير (فرنسا).

وحطم زانغو (27 عاماً) بالتالي الرقم القياسي السابق المسجل بإسم مدربه الفرنسي تيدي تامغو (17,92 م) والصامد منذ عام 2011. وهو أول رقم قياسي لبوركينا فاسو في ألعاب القوى.

وبدأ زانغو بمحاولة فاشلة ثم سجل 17,33 في محاولته الثانية، ثم اخطأ في محاولته الثالثة وحسن أرقامه إلى 17و16 م ثم 17,70 م قبل أن يحقق رقمه القياسي في محاولته السادسة والأخيرة محققاً الإنجاز.

وسارع تامغو إلى تهنئة زانغو بقوله على حسابه على تويتر «عندما يتفوق التلميذ على معلمه. كنا ندرك بأن الرقم القياسي سيسقط. الآن سنواصل العمل لأنه لا يجب التوقف هنا».

وكان الرقم القياسي الشخصي السابق لزانغو ومقداره 17,77 م سجله في يناير عام 2020، في حين أن رقمه القياسي في الهواء الطلق هو 17,66 م (رقم قياسي إفريقي).

وظهر زانغو إلى الأضواء عندما أحرز برونزية الوثبة الثلاثية في بطولة العالم لألعاب القوى في قطر عام 2019.

ويحمل البريطاني جوناثان إدواردز الرقم القياسي العالمي في الهواء الطلق ومقداره 18,29 م سجله في بطولة العالم لألعاب القوى في غوتبورغ السويدية عام 1995.

وبالإضافة إلى إدواردز، نجح خمسة رياضيين آخرين في تخطي حاجز الـ18 متراً في الهواء الطلق وهم: الأمريكيون كريستيان تايلور (18,21 م) وويل كلاي (18,14 م) وكيني هاريسون (18,09 م) والكوبي بابلو بيشاردو (18,08 م) وتامغو (18,04 م).