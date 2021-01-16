شكرا لقرائتكم خبر عن أول فوز لخورفكان وأول خسارة للجزيرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خورفكان: علي البيتي

حقق خورفكان فوزاً هو الأول هذا الموسم على أرضه، وكان مدوياً وعلى حساب فريق الجزيرة الوصيف 3-صفر، ليبتعد «فخر أبوظبي» عن الشارقة المتصدر بفارق 5 نقاط، في حين تقدم «النسور» إلى مناطق الأمان برصيد 14 نقطة، وذلك في المباراة التي جرت بينهما في خورفكان ضمن مباريات الجولة 13من دوري الخليج العربي.

سجل لخورفكان البرازيليان لوبيز في الدقيقتين 6و71 وبرونو في الدقيقة 41.

ويعد الفوز الأول لخورفكان على أرضه هذا الموسم، فيما تعتبر الخسارة الأولى للجزيرة خارج ملعبه.

فاجأ خورفكان الجزيرة بأسلوب هجومي وبأداء قوي ترجمه إلى هدف مبكر لعب فيها عمر جمعة ربيع دوراً مهماً عندما عكس كرة أبعدها علي خصيف ترجمها لوبيز في المرمى مستغلاً خطا الدفاع وضعف ردة فعله.

وكان لوبيز قريباً من تسجيل الثاني في الدقيقة التاسعة حيث انفرد لكنه وضع الكرة خارج المرمى، ووجد علي مبخوت فرصتين في الشوط الأول لم يستغلهما لكن إجمالاً لم يجد الجزيرة حلولاً بسبب طريقة خورفكان وانتشاره الجيد والقراءة المسبقة لمدربه كايو الذي نجح في حرمان المنافس من الاستحواذ بالضغط على لاعبي الوسط، كما استفاد صاحب الأرض من سلبية وتراجع عدد غير قليل من لاعبي الجزيرة.

وشهدت الدقيقة 41 هدفاً عالمياً من قدم البرازيلي برونو بعد أن استقبل كرة من مواطنه لوبيز الذي هيأ بصدره عكسية دودو فسدد برونو بقوة في أقصى الزاوية اليمنى لعلي خصيف، وفي الشوط الثاني لم يختلف الوضع فاستمر تألق خورفكان الذي أضاف هدفاً ثالثاً عن طرق لوبيز من هجمة مرتدة وصلت لدودو مرر بدوره للوبيز الذي تقدم في وضع مريح وسدد كرة أعلنت الهدف الثالث للفريق في الدقيقة 71.

ورمى المدرب كايزر بكل أسلحته في الدقائق الأخيرة وقاد الفريق هجمات لم تسفر عن شيء ليحقق خورفكان المتألق فوزاً مستحقاً، وبالمقابل استحق الجزيرة الخسارة لأنه لم يقدم ما يستحق عليه الانتصار.