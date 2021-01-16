شكرا لقرائتكم خبر عن سعود بن صقر يعزّي أمير الكويت بوفاة الشيخة فضاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعث صاحب السموّ الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، برقية تعزية إلى أخيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، بوفاة الشيخة فضاء جابر الأحمد الصباح.

وأعرب سموّه، عن صادق تعازيه ومواساته. داعياً المولى عزّ وجلّ، أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم آل الصباح الكرام جميل الصبر والسلوان.

كما بعث سموّ الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، برقية تعزية مماثلة إلى الشيخ نواف الأحمد. (وام)