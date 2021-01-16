الجهوري يفوز بالسباق الرئيسي في ختام مهرجان محمد بن زايد للقدرة

أبوظبي: محمد مصطفى

منح الفارس عبدالله علي الجهوري، إسطبلات الوثبة العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لقب الشوط الرئيسي لمهرجان محمد بن زايد آل نهيان للقدرة، لمسافة 120 كلم، الذي أقيم السبت بقرية الإمارات العالمية للقدرة، بمشاركة 230 فارساً وفارسة.

ونحح الفارس صاحب الـ14 عاماً في تحقيق اللقب على صهوة الجواد «جيج مالامبو»، عن جدارة، مسجلاً زمن 4:10:10 ساعة وبمعدل سرعة بلغ (28.78) كلم في الساعة، وجاء ثانياً عبد الله العطاس على صهوة «واترلي مستر بوجانغليس» لفريق البحرين الملكي، قاطعاً المسافة في 4:16:06 ساعة، وحل في المركز الثالث غيث عبد الواحد على صهوة «تيسكا لاماجوري» من إسطبل أم سفن «2» للقدرة بزمن قدره 4:16:44 ساعة.

وعقب ختام السباق واعتماد النتيجة قام بتتويج الفائزين سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل ملك البحرين للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الفروسية والسباق، ومسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، والدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية، وعارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وأحمد السويدي المدير التنفيذي للاتحاد، ومحمد الحضرمي مشرف الفعاليات بالقرية والبطولة، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات مهرجان منصور بن زايد العالمي.

ووجه اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، التهنئة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بفوز إسطبلات الوثبة والفارس الناشئ علي الجهوري باللقب الغالي، كما هنأ سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على حصول الفريق الملكي للقدرة على المركز الثاني.

وأثنى الريسي على التنظيم الرائع الذي شهدته القرية، حيث حرص الجميع على المشاركة في السباقات الثلاثة، ورسم المشاركون لوحة إبداع وحب للقائد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

يذكر أن البطل هو نجل الفارس والمدرب علي خلفان الجهوري.

وثمن مسلم العامري المدير العام لقرية الإمارات العالمية للقدرة دعم القيادة الرشيدة لرياضة الفروسية وسباقات القدرة، مؤكداً أن هذا الدعم ساهم في تطور السباقات حتى أصبحت الإمارات واحدة من الدول المتقدمة جداً في رياضة القدرة.

وأكد العامري حرصهم على مواصلة بقية سباقات الموسم بذات النجاح، مشيراً إلى أنهم في القرية سيعملون باستمرار على تهيئة الأجواء وتقديم كافة المساعدات التي تساهم في نجاح بقية سباقات الموسم.

ووجه العامري التحية لكل من شارك في المهرجان من فرسان وفارسات، مثمناً جهود اللجنة المنظمة في إعداد القرية للحدث المهم، ذاكراً أن النجاح الذي تحقق عكس الاهتمام والتقدير الكبيرين للاسم الذي حمله المهرجان، وأن ذلك انعكس بشكل واضح في تدافع الملاك للتواجد في السباقات الثلاث والدفع بأقوى الخيول للمنافسة على الألقاب التاريخية والمشرفة لكل فائز.

وبلغت قيمة جوائز السباق 3 ملايين و 450 ألف درهم تم توزيعها على أصحاب المراكز العشرين الأولى، نال صاحب المركز الأول 500 ألف درهم والثاني 300 ألف درهم، والثالث 250 ألف درهم.