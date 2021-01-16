شكرا لقرائتكم خبر عن «الطوارئ والأزمات» تُحدّث إجراءات دخول إمارة أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، الناجمة عن جائحة «كورونا» في إمارة أبوظبي السبت، تحديث إجراءات دخول إمارة أبوظبي، تعزيزاً للجهود الاستباقية لاحتواء العدوى والحدّ من انتشار الفيروس، وسيبدأ تطبيق هذه الإجراءات من يوم الأحد 17 يناير.

واعتمدت اللجنة السماح بدخول الإمارة من داخل الدولة، خلال 48 ساعة من تلقي نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف PCR، أو فحص الليزر DPI، بدلاً من 72 ساعة. كما اعتمدت إجراء فحص PCR في اليوم الرابع من دخول الإمارة، لمن تتجاوز مدة إقامته 4 أيام متتالية، وإجراء فحص PCR في اليوم الثامن، لمن تتجاوز مدة إقامته 8 أيام متتالية، بدلاً من إجراء فحص اليوم السادس المطبق حالياً.

وتطبق هذه الإجراءات على كل سكان الدولة، ويستثنى منها المطعمون في برامج التطعيم الوطنية، والمتطوعون في الدراسات السريرية للقاح، الذين تظهر حالتهم الخاصة «حرف E أو النجمة الذهبية» على تطبيق الحصن.

وجددت اللجنة دعوتها لأفراد المجتمع، لمواصلة تعاونهم والتزامهم باتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية، وأن عدم الالتزام بالإجراءات المحددة، قد يعرض المخالفين إلى الغرامة والمساءلة القانونية. (وام)