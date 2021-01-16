شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاقة مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن العربية الأصيلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عصام هجو

شهد الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد، مساء السبت انطلاقة مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن العربية الأصيلة الذي دشن منافساته في تحفة الميادين بنادي دبي لسباقات الهجن في المرموم، برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وجاءت ضربة البداية من خلال تحديات سن الحقاقة لنخبة الأصايل المملوكة لأبناء القبائل، وأقيم السباق على مدار 20 شوطاً بواقع 12 شوطاً مفتوحاً و 8أشواط للإنتاج، وذلك لمسافة أربعة كيلومتر.

وذهب الناموس في الشوط الرئيسي للحقاقة البكار المفتوح إلى شعار عاطف عطية حسن القرشي والذي قدم «جبارة» على القمة مسجلة توقيتاً قدره 5:48:4 دقيقة.

ونجح شعار محمد ناصر علي الخييلي في وضع بصمته من خلال التحدي الرئيسي للحقاقة الجعدان المفتوح حيث تمكن «الذيب» من تقدم منافسيه محققاً زمناً بلغ 5:50:1 دقيقة.

وتتنافس هجن أبناء القبائل على رموز الحقاقة مساء الأحد وذلك من خلال 15 شوطاً، وينال الفائزان بكأس سمو ولي عهد دبي للحقاقة البكار المفتوح والإنتاج 1.5 مليون درهم، فيما ينال الفائزان ببندقية الحقاقة الجعدان المفتوح والإنتاج مليون درهم.

ويحصل أصحاب المركز الأول في الأشواط الخمسة التي تعقب أشواط الرموز على سيارات فاخرة، بينما ينال الفائزون في الأشواط الستة الأخيرة جوائز نقدية قيمة.

وتشهد الفترة الصباحية إقامة 30 شوطاً بواقع 12 شوطاً للإنتاج و18 شوطاً مفتوحاً، وينال الفائزون بالمركز الأول في أشواط الانتاج الخمسة الأولى سيارات فاخرة، بينما يحصل أصحاب المركز الأول في 4 أشواط مفتوحة على سيارات فاخرة، بينما خصصت جوائز نقدية قيمة لبقية الأشواط.