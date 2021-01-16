السيسي يتحدث عن خطوط مصر الحمراء في ليبيا

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن وحدة المواقف من شأنها أن تمكن الدول العربية من وضع خطوط لصون محددات الأمن القومي العربى تجاه جميع القضايا.

جاء هذا خلال استقبال الرئيس السيسي، اليوم السبت، عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي، بحضور الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وسامح شكري وزير الخارجية.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن اللقاء تناول مناقشة "تعزيز دور البرلمان العربي من اجل الحوار والديمقراطية".

وقد رحب السيد الرئيس بالسيد العسومي في مصر، مؤكداً سيادته دعم مصر الكامل للبرلمان العربي باعتباره منبر يتفاعل مع شواغل الرأي العام للشعوب العربية إزاء مختلف القضايا الحيوية، وامتداد دوره للمساهمة في ترسيخ الاستقرار باعتباره قوة دفع شعبية لمنظومة العمل العربي، وشريكاً فاعلاً في خدمة المصالح العليا للأمة العربية وتوثيق الروابط بين شعوبها.

من جانبه، أعرب السيد العسومي عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس؛ مثمناً دور مصر في دفع العمل العربي المشترك على شتى الأصعدة، بما فيها البرلمان العربي، على خلفية الخبرة والتجربة البرلمانية الرائدة لمصر، ومشيراً كذلك إلى مسيرة التنمية غير المسبوقة التي تشهدها مصر حالياً بقيادة السيد الرئيس والممتدة لكافة نواحي الحياة في مصر.

وأكد السيد العسومي على دور السيد الرئيس في صون الأمن القومي العربي، والذي تجسد بشكل واضح وقوي طوال السنوات الماضية فى تناول مختلف القضايا العربية خاصة الخطوط المعلنة من قبل سيادته تجاه التدخلات الخارجية في ليبيا، مما أسهم بشكل مباشر في تقويض المخاطر.

وأكد الرئيس السيسي أن تلك الخطوط المعلنة هدفت بالأساس الى تحقيق التوازن والحفاظ على المسار السياسي للقضية الليبية، مشدداً على أن وحدة المواقف من شأنها أن تمكن الدول العربية من وضع خطوط مماثلة لصون محددات الأمن القومي العربى تجاه جميع القضايا.