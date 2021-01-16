شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية تكشف أبرز قضايا للمرأة ينتظر مناقشتها والعمل عليها فى مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت نجلاء باخوم، عضو مجلس النواب، إن العصر الذى نعيش فيه المرأة هو عصر ذهبى، وبدأنا فى هذا العصر منذ عام 2014، حيث أن تمثيل المرأة وصل إلى 15% بنص دستورى.

وأضافت النائبة نجلاء باخوم، خلال لقائها مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "من القاهرة" المذاع على فضائية سكاى نيوز عربية، أن مشهد رئاسة النائبة فريدة الشوباشي ومعها عضوين من الشباب يدل على الرؤية المصرية فى تأييد دور المرأة والشباب.

وأوضحت أن الدور الذى نص عليه الدستور هو دور تشريعي لسن القوانين، ورقابي لأداء الحكومة، وإقرار الخطط التنموية والموازنة العامة للدولة، لافتة إلى أن هناك مشكلة هي ضعف الأداء الحكومي لبعض الموظفين في تقديم الخدمات للمواطن، حيث أن عضو مجلس النواب يحاول بقدر الإمكان تعويض غياب المجالس المحلية في تقديم الخدمات.

وأشارت إلى أن أهم قضايا المرأة هما محو الأمية والتسرب من التعليم، وأيضاً قضية الزيادة السكانية خاصة أنها حائط السد لأي تنمية بعد ذلك.