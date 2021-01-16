شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة غادة على تلتقى المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقت الدكتورة غادة على، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والإعلامي أحمد عبد الصمد، عضو التنسيقية، المهندس هشام نصر، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، ورئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم للرجال لكرة اليد ، وعضو مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية، بمقر الاتحاد المصرى لكرة اليد.

ورحب المهندس هشام نصر، رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد بالدكتورة غادة على، عضو مجلس النواب المصرى، مؤكدا أنها أحد أنجح الكوادر الرياضية المصرية و ممثلة الرياضيين بمجلس النواب مع الرياضيين اعضاء مجلس النواب،و تناول اللقاء سبل التعاون المنتظر بين أعضاء مجلس النواب المصري و بين الاتحاد المصري لكرة اليد لترسيخ استراتيجية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية في إعادة بناء الإنسان المصري، و مناقشة الاستضافة التاريخية لمصرى لبطولة العالم للرجال لكرة اليد و المقامة حاليا فى ارض مصر الحبيبة.

يذكر أن اللقاء يأتي تزامنا مع أول أيام عمل النائبة غادة على بعد عضويتها رسمياً بلجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب المصري.











