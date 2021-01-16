لاعب برازيلي يصل القاهرة للانضمام لمنتخب بلاده المشارك في كأس العالم لليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي مساء اليوم السبت، لاعب برازيلي الجنسية للانضمام لمنتخب بلاده لكرة اليد، والذي يشارك في بطولة كاس العالم ، والتي تستمر حتي 31 يناير الجاري.

قالت مصادر مطلعة بالمطار، إن اللاعب البرازيلي لارانيروا توراينو 21 عامًا، وصل على طائرة لوفتهانزا، للانضمام لمنتخب بلاده لكرة اليد، بديلًا للاعب آخر أصيب ولن يستكمل البطولة.

وأشرف فريق من العلاقات العامة تحت رئاسة الدكتور طارق إسماعيل مدير عام العلاقات العامة، على إنهاء إجراءات وصول اللاعب، وخروجه من المطار لفندق إقامة المنتخب البرازيلي، بعد إجراءات التحاليل الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بالمطار.

وتعادل منتخب البرازيل مع نظيره الإسباني 29-29، خلال المباراة التي جمعتهما أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية ببطولة العالم لكرة اليد، المقامة حاليًا في مصر، كما تضم المجموعة كل من منتخبي بولندا وتونس.​