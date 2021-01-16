جهاديون يسيطرون على قاعدة عسكرية في نيجيريا

سيطر جهاديون يعتقد أنهم تابعون لتنظيم داعش في غرب إفريقيا، على قاعدة مارته العسكرية في شمال شرق نيجيريا، وفقا لمصادر عسكرية، حيث وصل مقاتلون في شاحنات وهاجموا القاعدة في هذه المنطقة الواقعة على بحيرة تشاد، ولا يزالون يسيطرون عليها.

وقال ضابط طلب عدم الكشف عن هويته «تعرضنا لهجوم شنه إرهابيون من تنظيم داعش ولقد اقتحموا قاعدة مارته بعد معارك كثيفة» .

وذكر مصدر عسكري آخر توخى أيضا عدم الكشف عن اسمه «تكبدت قواتنا خسائر في الأرواح والعتاد ونحن بصدد جمع معلومات محددة» . حيث تعرض الجيش النيجيري لخسائر كبيرة في السنوات الأخيرة، في مواجهة مقاتلين من تنظيم داعش في غرب إفريقيا المنشق عن بوكو حرام في 2016، والذي يزرع الرعب في شمال شرق نيجيريا منذ أكثر من عشر سنوات، كما أنه تحصن بشكل خاص في منطقة بحيرة تشاد الإستراتيجية والواقعة على الحدود بين تشاد والكاميرون والنيجر. وسبق أن شن مقاتلون الأسبوع الماضي هجوما على القاعدة نفسها، لكنه فشل وأمرت قيادة الجيش بعد ذلك بانتشار أمني أكبر في المنطقة.