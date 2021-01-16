مقتل عنصر من قوات حفظ السلام في مالي

لقي أحد أفراد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة حتفه في شمال مالي بعد انفجار لغم لدى مرور سيارته. وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) محمد صالح انادف، في بيان، إن شاحنة صهريج تابعة لبعثة حفظ السلام، والتي كانت جزءا من قافلة لوجستية، مرت فوق اللغم بالقرب من بلدة تيساليت بمنطقة كيدال، مضيفا أن الانفجار أسفر عن إصابة جندى آخر من قوات حفظ السلام. وأثناء تأمين موقع الحادث، اكتشفت قوات حفظ السلام عبوة ناسفة ثانية وقامت بإبطالها، بحسب البيان. وشهد وسط مالي وشمالها تصعيدا متكررا لأعمال العنف والهجمات في أعقاب انقلاب عسكري وقع عام 2012 شهد سيطرة جماعات متمردة انفصالية ومتشددين مرتبطين بالقاعدة على المنطقة لاحقا. وأدت عمليات عسكرية فرنسية وإفريقية، إلى جانب جهود الجيش المالي، إلى طرد المسلحين واستعادة سيطرة الحكومة على المنطقة، لكن أنشطة المتمردين والعمليات العسكرية مستمرة في بعض المناطق، على الرغم من توقيع عدة اتفاقيات سلام.



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