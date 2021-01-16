مقتل شرطيين في انفجار في كابول

في وقت يتواصل العنف في أفغانستان، رغم محادثات السلام الجارية بين الحكومة وحركة طالبان، قتل شرطيان في كابول جراء انفجار لغم وُضع على جانب طريق لاستهداف سيارتهما، حسبما أعلنت شرطة العاصمة الأفغانية. وقال المتحدث باسم شرطة كابول فردوس فارامارز للصحافيين «استُهدفت سيارة للدفع الرباعي تابعة لمقر قيادة الشرطة في انفجار لغم، قتل شرطيان وجرح آخر»، موضحا أن السيارة استهدفت على الطريق المؤدي إلى جامعة كابول. وتصاعدت أعمال العنف في جميع أنحاء البلاد في الأشهر الأخيرة لا سيما في العاصمة التي شهدت سلسلة من عمليات قتل استهدفت الشرطة وإعلاميين وسياسيين وناشطين مدافعين عن حقوق الإنسان. ويأتي هذا التدهور في الوضع الأمني على الرغم من مفاوضات السلام الجارية بين الحكومة الأفغانية وطالبان. وتتقدم هذه المفاوضات التي بدأت في سبتمبر ببطء شديد، بينما يحاول الجانبان الآن الاتفاق على جدول أعمال المحادثات.



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