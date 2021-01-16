تشريع قوانين رادعة للإرهاب في العراق

يتجه البرلمان العراقي نحو تشريع حزمة من القوانين الرادعة لكل من يحرض على الإرهاب والتطرف، أبرزها قانون السلم المجتمعي، مع مراجعة القوانين النافذة وإعادة تفعيلها بالواقع العراقي. وقال رئيس لجنة التعايش السلمي في مجلس النواب عبود العيساوي، إن «الهدف من هذا المشروع هو إعداد خارطة طريق على قواعد ثابتة للتعايش السلمي في البلد. وأن مقترح قانون الهيئة قرئ للمرة الأولى وجرت تعديلات عليه، وشكلت لجنة برلمانية للتعايش من 11 عضوا يمثلون المكونات الدينية والقومية الأساسية بالبلد، حيث كانت لهم أنشطة فردية وجماعية في مناطقهم». موضحا أن البرلمان لديه قوانين رادعة لكل من يدفع باتجاه التحريض والإرهاب والتطرف في اللجنتين القانونية والأوقاف.



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