انتخاب أرمين لاشيت رئيساً جديداً لحزب ميركل

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فاز رئيس حكومة ولاية شمال الراين-ويستفاليا الألمانية، أرمين لاشيت، بجولة الإعادة في الانتخابات التي جرت عبر الإنترنت على رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي، المنتمية إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، متفوقا على منافسه فريدريش ميرتس.

وتفوق لاشيت على منافسه ميرتس الرئيس السابق للكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي في جولة الإعادة بعد خروج خبير الشؤون الخارجية في الحزب، نوربرت روتجن، من المنافسة في الجولة الأولى.

ولا يزال يتعين تأكيد القرار رسميا عن طريق التصويت عبر البريد.

وحصل لاشيت في الجولة الثانية على 521 صوتا، مقابل 466 صوتا لصالح ميرتس. وتم الإدلاء بـ911 صوتا، وامتنع أربعة مندوبين عن التصويت.

وفي الجولة الأولى لم يحصل أي من المرشحين الثلاثة على الأغلبية المطلقة.

وحصل الرئيس السابق للكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، ميرتس، على 385 صوتا، بينما حصل رئيس حكومة ولاية شمال الراين-ويستفاليا، لاشيت، على 380 صوتا، في حين حصل خبير الشؤون الخارجية في الحزب، روتجن، على 224 صوتا.

وقال لاشيت بعد الانتخابات إنه على دراية بمسؤوليته وأنه سيبذل قصارى جهده لضمان نجاح الحزب على مدار العام واختيار المستشار الجديد.

وأعرب لاشيت عن شكره لزعيمة الحزب المنتهية ولايتها أنيجريت كرامب-كارنباور، وكذلك روتجن وميرتس على المعركة الانتخابية النزيهة.

ويبلغ لاشيت من العمر 59 عاما، ويشغل منصب رئيس حكومة ولاية شمال الراين-ويستفاليا منذ عام 2017.