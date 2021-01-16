روسيا: 24 ألف إصابة جديدة بكورونا والوفيات تتخطى الـ65 ألفاً

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم السبت، أنها سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية أكثر من 24 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار فيروس كورونا في روسيا في تقريرها اليومي رصد 24092 إصابة جديدة بالوباء (مقابل 24715 إصابة أمس)، مشيرة إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 9ر12% من المرضى الجدد،بحسب قناة"أر.تي العربية" الاخبارية الروسية.

وتتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، وفي مقدمتها العاصمة موسكو (4674 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبرج (3253 حالة).

وارتفعت حصيلة الوفيات جراء مرض "كوفيد19-" الذي يسببه كورونا خلال اليوم الأخير بواقع 590 حالة وفاة جديدة، مقابل 555 وفاة أمس، فيما تماثل 27311 مريضا للشفاء.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة ثلاثة ملايين و544623 إصابة مؤكدة منها 65085 حالة وفاة و542547 حالة نشطة ومليونان و936991 حالة شفاء.