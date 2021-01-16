فرق الإغاثة تواصل البحث عن ناجين في زلزال سولاويسي

ابوظبي - سيف اليزيد - يضاعف عمال الإغاثة الجهود السبت للعثور على ناجين بين أنقاض الأبنية المنهارة جراء الزلزال القوي الذي ضرب جزيرة سولاويسي في إندونيسيا الجمعة وأدى إلى سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى.

وقضى ما لا يقل عن 45 شخصا في الزلزال الذي بلغت قوته 6,2 درجات فجر الجمعة وزرع الرعب في نفوس السكان في غرب جزيرة سولاويسي التي عرفت زلزالا كبيرا العام 2018.

وانتشل عشرات القتلى من بين أنقاض أبنية انهارت في ماموجو عاصمة غرب سولاويسي في حين عثر على ضحايا آخرون جنوب هذه المنطقة أيضا.

وقال أريانتو المسؤول في جهاز الاغاثة في ماموجو "تفيد الحصيلة الأخيرة عن سقوط 45 قتيلا".

وكانت الحصيلة السابقة تشير إلى سقوط 42 قتيلا مساء الجمعة.

ولم تكشف السلطات عن عدد الأشخاص الذين يحتمل أن يكونوا عالقين تحت انقاض الأبنية المنهارة من بينها مستشفى كان في داخله نحو عشرة مرضى وأفراد الطاقم الطبي.

ولحقت أضرار كبيرة بفندق فضلا عن مقر حاكم المنطقة.

وفر نحو 15 ألف من سكان المنطقة جراء الهزة وأقاموا في مراكز إيواء مؤقتة. ويعالج نحو 190 مصابا من جروح خطرة على ما أوضحت السلطات.

إلا أن انزلاقات أرضية تلت الزلزال قطعت الوصول إلى إحدى الطرقات الرئيسية في الولاية.

وحذرت وكالة الأرصاد الجوية والجيوفيزياء من هزات جديدة وطلبت من السكان تجنب شاطئ البحر خوفا من حصول تسونامي.

وأرسل الصليب الأحمر الإندونيسي مساعدة طبية وفرقا لمساعدة عمال الإنقاذ.

ووقع الزلزال الذي بلغت قوته 6,2 درجات بحسب المعهد الأميركي للجيوفيزياء الجمعة عند الساعة 02,18 بالتوقيت المحلي (الخميس 18,18 ت غ). وحدد مركز الزلزال على بعد 36 كيلومترا جنوب ماموجو على عمق 18 كيلومترا بحسب المصدر نفسه.

ويتعرّض هذا الأرخبيل الواقع في جنوب شرق آسيا لنشاط زلزالي وبركاني متكرّر لوقوعه فوق "حزام النار" في المحيط الهادئ حيث تتصادم الصفائح التكتونيّة.