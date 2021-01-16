تسرق هواتف المواطنين في وسط المدينة..أمن طنجة يوقف عصابة “ديابلو”

جدة - عبدالحي حسين - تمكنت عناصر الدائرة الأمنية الثانية بمنطقة أن طنجة المدينة، اليوم السبت، من توقيف 5 أشخاص مشتبه فيهم في تكوين عصابة اجرامية متخصصة في السرقات والنشل، وموضوع عدد من شكايات المواطنين.

وحسب بلاغ لولاية أمن طنجة، فإن عناصر الدائرة الامنية الثانية قامت بعملية ترصد للعناصر المشتبه فيها، والتي غالبا ما تتنقل في شكل مجموعة وتنشط بشارع البوليڤار قرب البريد المركزي وسط المدينة وبشارع المكسيك، حيث يستهدفون هواتف المواطنين من خلال عملية النشل والسرقة، ليتم توقيفهم في حالة تلبس وحجز هواتف بحوزتهم.

الموقوفون، وهم مابين العشرينات والثلاثينات في العمر، وكلهم من ذوي السوابق العدلية، أظهرت عملية تنقيط أحدهم أنه مبحوث عنه لتورطه في قضايا أخرى بمدينة مغربية.

وأسفرت الأبحاث الأولية مع أحدهم والملقب ب ” Diablo ” باعتراف هذا الاخير باقترافه لسرقات من داخل منازل وإحدى المقاهي والمطاعم بمدينة طنجة كانت موضوع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي، ليتم إحالتهم على المصلحة الولائية للشرطة القضائية لتعميق البحث معهم حول المنسوب إليهم ومدى تورطهم في قضايا سرقة أخرى، وذلك بتعليمات مباشرة من النيابة العامة المختصة.