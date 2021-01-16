حضره ألمع الفنانين ..مداهمة مقهى أثناء افتتاحه وتوقيف صاحبه بطنجة-تفاصيل

جدة - عبدالحي حسين - شهد حفل افتتاح مقهى جديد بطنجة، مساء يوم الجمعة، مداهمة من طرف العناصر الأمنية للملحقة الإدارية الرابعة وعناصر الدائرة الثانية، بسبب خرق حالة الطوارئ الصحية.

الحفل الذي أقيم بأحد المقاهي، بمحج محمد السادس، شهد حضور ألمع الفنانين في مقدمتهم إبتسام تسكت، ويوتوبورز وكوميدين، فضلا عن فرقة موسيقية وعدد كبير من الضيوف، وهو ما يُعد خرقا لقانون منع التجمعات والحفلات التي فرضته المملكة من أجل الحد من إنتشار فيروس كورونا.

هدا وتفاعلت الدائرة الأمنية بسرعة مع الفيديوهات التي نشرها الحاضرون للحفل على مواقع التواصل الإجتماعي، والتي توثق للإحتفالات والتجمعات.

ونتجت عن المداهمة إغلاق المقهى واعتقال صاحبه، بأمر من النيابة العامة حيث تقرر وضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية.