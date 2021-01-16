انطلاق أولى رحلات "ويز إير أبوظبي"

محمد الفلاح - السبت 16 يناير 2021

انطلقت أول من أمس الجمعة الرحلة الافتتاحية لشركة «ويز إير أبوظبي» أحدث الناقلات الوطنية في دولة الإمارات، من مطار أبوظبي الدولي إلى أثينا، حيث غادرت طائرتها من طراز إيرباص A321neo، التي تتميز بأقل بصمة بيئية ممكنة متجهة إلى العاصمة اليونانية.



وحضر استعدادات إطلاق أولى رحلات «ويز إير أبوظبي» كل من شريف هاشم الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي، وكيس فان شايك، المدير العام لشركة «ويز إير أبوظبي».

وتشمل شبكة الوجهات التي تخطط «ويز إير أبوظبي» لربطها مع أبوظبي، كلاً من، أثينا، وثيسالونيكي، والإسكندرية، وكوتايسي ولارنكا، وأوديسا ويريفان إلى جانب إطلاق المزيد من الوجهات مع توسيع الشركة لأسطولها في أبوظبي خلال الأشهر المقبلة.