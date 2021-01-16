سفير واشنطن لدى أنقرة: العقوبات على تركيا مستمرة

محمد الفلاح - السبت 16 يناير 2021

قال موقع أحوال تركية، إن السفير الأمريكي في أنقرة ديفيد ساترفيلد، أبلغ أعضاء مجلس الأعمال التركي في اجتماع معه السفير الأمريكي أن العقوبات الأمريكية على تركيا، لن تُرفع حسبما كتب الصحافي التركي مراد يتكين.



ونقل يتكين أن السفير الأمريكي أكد في اللقاء بقاء العقوبات طالما أصرت تركيا على نظام إس -400، الروسي، لأن قرار العقوبة صدر عن الكونغرس، وأصبح قانوناً ونفذ مباشرة بعد ثلاثة أسابيع، وأن التجارة غير ممكنة في المجالات الخاضعة للعقوبات، مثل الصناعات الدفاعية