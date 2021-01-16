شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان تقر لقاح أسترازينيكا للاستخدام الطارئ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقرت باكستان اليوم السبت لقاح أسترازينيكا المضاد لكوفيد19- للاستخدام الطارئ في البلاد التي تعاني من زيادة الإصابات في الموجة الثانية من الجائحة.

وسيكون موظفو الصحة وكبار السن وذوي الأمراض المزمنة مثل السكري ومرض القلب أول من يتلقى اللقاح مجانا.

وتتوقع باكستان الحصول على جرعات مجانية من لقاح كورونا من الاتحاد العالمي للقاحات والتحصين لـ20 % من تعدادها السكاني البالغ 220 مليون نسمة.

ووصل عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد حتى اليوم السبت إلى 516 ألفا و777 وبلغت الوفيات المرتبطة بالفيروس 10 آلاف .908

وأظهرت بيانات وزارة الصحة تسجيل 2432 إصابة جديدة على الأقل و45 وفاة على مدار الأربعة وعشرين ساعة الماضية .