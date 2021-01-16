السلطة الفلسطينية تعلن عن أول انتخابات منذ 15 عاما

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الجمعة عن إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية هي الأولى منذ 15 عاما في محاولة لإنهاء انقسامات داخلية مضى عليها وقت طويل.

وعلى نطاق واسع تعتبر هذه الخطوة استجابة لانتقاد للشرعية الديمقراطية للمؤسسات السياسية الفلسطينية بما في ذلك رئاسة عباس.

وتأتي أيضا قبل أيام من تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الذي يريد الفلسطينيون إعادة صياغة العلاقات معه بعد أن وصلت إلى مستوى متدن في ظل رئاسة دونالد ترامب للولايات المتحدة.

وقال مرسوم نشره مكتب عباس إن السلطة الفلسطينية، التي تتمتع بحكم ذاتي محدود في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، ستجري انتخابات تشريعية ورئاسية في 22 مايو أيار و31 يوليو تموز على الترتيب.

وقال المرسوم "وجه الرئيس لجنة الانتخابات وأجهزة الدولة كافة للبدء بإطلاق حملة انتخابية ديمقراطية في جميع محافظات الوطن" في إشارة إلى الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية.

ورحبت حماس، المنافس الداخلي الرئيسي لعباس، بالإعلان. وقالت في بيان "عملنا طوال الأشهر الماضية على تذليل كل العقبات للوصول إلى هذا اليوم".

ودعت الحركة إلى انتخابات نزيهة "يعبر فيها الناخب عن إرادته دون ضغوط أو قيود وبكل عدالة وشفافية"، وقال المحلل السياسي لشؤون غزة هاني حبيب إنه مع تنصيب بايدن

يوم 20 يناير كانون الثاني "يكون الأمر كما لو أن الفلسطينيين يقولون للإدارة الأمريكية الجديدة نحن مستعدون للعمل".