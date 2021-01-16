النفط يستعيد توازنه بفوز مهم على الميناء

واقيمت المواجهة على ملعب الفيحاء في اطار منافسات الاسبوع الـ14 من البطولة.

النفط يدين بفوزه الى اللاعب بيار ابو بكر، الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 73 من عمر اللقاء.

النفط رفع رصيده بهذا الفوز الى النقطة 20 في المركز الرابع عشر، فيما توقف رصيد الميناء عند النقطة 11 في المركز التاسع عشر.