انت الان تتابع خبر النفط يستعيد توازنه بفوز مهم على الميناء والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-01-16 | 17:08
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عاد فريق النفط الى نغمة الانتصارات مجدداً بعدما فقدها في اخر مباراتين، بتغلبه على الميناء 1-0 اليوم السبت، ضمن مباريات دوري المرة الممتاز.
واقيمت المواجهة على ملعب الفيحاء في اطار منافسات الاسبوع الـ14 من البطولة.
النفط يدين بفوزه الى اللاعب بيار ابو بكر، الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 73 من عمر اللقاء.
النفط رفع رصيده بهذا الفوز الى النقطة 20 في المركز الرابع عشر، فيما توقف رصيد الميناء عند النقطة 11 في المركز التاسع عشر.
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