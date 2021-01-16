اللجنة العليا للصحة والسلامة توجه بتطبيق الإجراءات الاحترازية بالدوائر الحكومية

وجاء في توجيه اللجنة العليا بـ"تطبيق الإجراءات الاحترازية في الدوائر الحكومية وتشديد الغرامات على المراكز التجارية المخالفة".

وأكدت امانة مجلس الوزراء، السبت، على التزام المـدارس الحكومية والأهلية بالقرارات الصادرة عن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، بان يكون الدوام يوما واحدا في الأسبوع، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية الكاملة.