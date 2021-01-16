انت الان تتابع خبر لا توجد وفيات.. صحة الكرخ تكشف تفاصيل الاصابات الجديدة بكورونا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وبلغ عدد الاصابات 198 موزعة كالآتي:
أبو دشير --------8 الصالحية--------4
الطارمية---------2
العامرية---------9
الغزالية----------11
الكاظمية--------- 6
المحمودية-------22
المنصور----------7
المعالف----------6
اليرموك----------4
حي الجهاد--------12
حي العامل-------10
حي الخضراء-------6
حي الفرات--------5
أبو دشير --------8
أبو غريب ------22
الاعلام----------9
البياع-----------11
التاجي----------2
الحرية----------9
الدورة----------17
السيدية---------9
الشعلة----------7
الطارمية---------2
العامرية---------9
الغزالية----------11
الكاظمية--------- 6
المحمودية-------22
المنصور----------7
المعالف----------6
اليرموك----------4
حي الجهاد--------12
حي العامل-------10
حي الخضراء-------6
حي الفرات--------5
الشفاء: 233.. الوفيات: لا توجد