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لا توجد وفيات.. صحة الكرخ تكشف تفاصيل الاصابات الجديدة بكورونا

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بغداد - ياسين صفوان - وبلغ عدد الاصابات 198 موزعة كالآتي:

أبو دشير --------8
أبو غريب ------22
الاعلام----------9
البياع-----------11
التاجي----------2
الحرية----------9
الدورة----------17
السيدية---------9
الشعلة----------7

الصالحية--------4
الطارمية---------2
العامرية---------9
الغزالية----------11
الكاظمية--------- 6
المحمودية-------22
المنصور----------7
المعالف----------6
اليرموك----------4
حي الجهاد--------12
حي العامل-------10
حي الخضراء-------6
حي الفرات--------5

الشفاء: 233.. الوفيات: لا توجد

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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