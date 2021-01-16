إنهاء خدمة 212 إخوانيا من قطاع التعليم بالسودان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قررت لجنة تفكيك نظام الإخوان بالسودان، اليوم السبت، إنهاء خدمة 212 إخوانيا في قطاع التعليم.

ويأتي هذا الإجراء بعدما اتخذت ذات اللجنة قرارا في الأشهر الماضية، قضى بحل إدارة النشاط الطلابي، إحدى واجهات الحركة الإسلامية السياسية، بالعاصمة الخرطوم والولايات، وإحالة مقارها وأصولها للدولة السودانية.

وقالت "لجنة التفكيك" في بيان السبت، إنها قررت أيضا، نقل وتسكين 772 معلما من إدارة النشاط الطلابي، للعمل بالتدريس في المدارس، وتسكينهم بالدرجات الوظيفية المستحقة، وكشفت أيضاً عن مخالفات للقانون صاحبت تعيين وترقيات المنسوبين لإدارة النشاط الطلابي.

وأوضحت أن تعيين هؤلاء المبعدين عن الخدمة، لم يتم بموافقة لجنة الاختيار للخدمة العامة، ولم يتم تعيينهم بمداخل الخدمة الدرجة (التاسعة) أو (الرابعة عشر).

وأشارت إلى أن تعيين بعضهم كخبرات لا يتوافق مع الشروط الواردة بالفصل السادس من لائحة الخدمة المدنية لسنة 2007؛ وأن وظائف بعضهم لم يكن لها أي علاقة بـ"كادر المعلمين" وتم تدرجهم به.

واستردت لجنة إزالة تمكين الإخوان، مليارات الجنيهات من بعض المؤسسات والهيئات والأفراد الذين ينتمون لنظام الرئيس المعزول عمر البشير، والإخوان خلال الفترة الماضية.