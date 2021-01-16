رئيس الوزراء التونسي: التعديل الوزاري الجديد بالحكومة ينسجم مع المؤسسات الدستورية والمنظمات الوطنية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، اليوم السبت، تعديلات وزارية شملت 11 وزارة من مجموع 26.

وقال المشيشي في مؤتمر صحفي، إن هذه التعديلات تنسجم مع المؤسسات الدستورية والمنظمات الوطنية التونسية.

وتابع: "تم إعلام الرئيس التونسي قيس سعيد بالتعديل الوزاري، الذي ينبع من اجتهاد خاص من أجل تطوير البلاد" بحسب قوله.

وقال المشيشي "إن التعديل الحكومي يضم عناصر مستقلة، وأن الاختلافات بين مكونات السلطة في تونس أمر طبيعي".

وأكد أن المرحلة الماضية التي عاشتها تونس، كانت مليئة بالصعوبات، مشيرا إلى أن الاقتصاد التونسي يتطلب ضرورة إجراء مزيد من الإصلاحات.

ويعتبر هذا التعديل الوزاري هو الأول لحكومة المشيشي منذ حصوله الثقة في 6 سبتمبر/أيلول، المنقضي من البرلمان التونسي.

وقد تم تولى رئاسة الحكومة بعد استقالة إلياس الفخفاخ في شهر يوليو /تموز الماضي، إثر اتهامه بالتورط في قضايا فساد مالي.

وانفردت ”الخليج 365” سابقا بنشر التعديلات الوزارية الجديدة والتي تضمنت:

- وزير العدل: يوسف الزواغي

- وزير الداخلية: وليد الذهبي

- وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية: عبد اللطيف الميساوي

- وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة: رضا بن مصباح

- وزير الطاقة والمناجم: سفيان بن يونس

- وزير الشؤون المحلية والبيئية: شهاب بن أحمد

- وزير التكوين المهني والتشغيل (الإدماج المهني): يوسف فنيرة

- وزير الشباب والرياضة: زكرياء بلخوجة

- وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية: أسامة الخريجي

- وزير الثقافة: يوسف بن إبراهيم

- وزير الصحة العمومية: الهادي خيري