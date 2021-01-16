محمد بن زايد وعبد الله الثاني يبحثان الأوضاع الإقليمية ونتائج "قمة العلا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية والملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها لمصلحة شعبي البلدين.

كما تبادلا، خلال اللقاء الذي عقد اليوم السبت بينهما في قصر الشاطئ في أبوظبي، وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

ورحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في بداية اللقاء، بأخيه الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ونقل إليه تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، مؤكداً عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين دولة الإمارات والأردن وحرص الإمارات على تعزيز هذه العلاقات وفتح آفاق جديدة في مختلف المجالات بما يدعم التطلعات المشتركة للتنمية والتقدم والرخاء.





تناولت مباحثات الجانبين، آخر التطورات والمستجدات في المنطقة ونتائج قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت مؤخرا في مدينة العلا في المملكة العربية السعودية.

وأكد الجانبان أهمية التعاون والتشاور المستمرين حول هذه التطورات، ودعم الجهود والمبادرات الهادفة إلى تحقيق الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط وتسوية الصراعات والأزمات فيها من خلال الحوار والطرق السياسية، بما يعود بالخير والنماء على شعوبها.

كما بحثا تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعمل من أجل السلام وإيجاد تسوية عادلة للقضية الفلسطينية بما يحقق المصلحة المشتركة لدول المنطقة وتنمية شعوبها.





ورحب الملك عبدالله الثاني بمخرجات القمة الـ41 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي استضافتها المملكة العربية السعودية، وأسهمت في تعزيز التضامن والاستقرار في منطقة الخليج العربي.

كما تم خلال اللقاء استعراض تطورات جائحة " كوفيد - 19" حول العالم وفي البلدين، والتعاون القائم بينهما في التصدي لها واحتواء آثارها.

كان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قد استقبل الملك عبدالله الثاني عاهل الأردن، في مطار البطين في أبوظبي لدى وصوله في وقت سابق اليوم إلى الإمارات.