شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صندوق النقد: الإمارات الأعلى إقليمياً في شفافية الصناديق السيادية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تصدرت الإمارات منطقة الشرق الأوسط، شمال أفريقيا وآسيا الوسطى في شفافية صناديق الثروة السيادية، بحسب ما ورد في ورقة عمل حديثة أصدرها صندوق النقد الدولي عن الحوكمة الاقتصادية في المنطقة المذكورة، وفقا للبيان.



وكانت صناديق الثروة السيادية بالإمارات قد أوفت بثمانية معايير للشفافية من أصل 10 معايير، وفقا لأحدث إصدارات «مؤشر لينابورغ- مادويل للشفافية»، والذي يَرصُد هذا المؤشر مستويات الشفافية التي تلتزم بها صناديق الثروة السيادية في مختلف دول العالم