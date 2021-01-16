الرئيس المصري: الخطوط التي رسمتها مصر في ليبيا لتحقيق التوازن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن وحدة المواقف تمكن الدول العربية من وضع خطوط واضحة لصون محددات الأمن القومي تجاه جميع القضايا.



جاء ذلك خلال لقاء الرئيس المصري، برئيس البرلمان العربي عادل العسومي الذي يزور القاهر، حيث تناول اللقاء ،الذي جمعهما السبت، تعزيز دور البرلمان العربي من أجل الحوار والديمقراطية.

وقال الرئيس المصري، إن الخطوط المعلنة تجاه التدخلات الخارجية في ليبيا، تهدف بالأساس إلى تحقيق التوازن والحفاظ على المسار السياسي للقضية الليبية.

وذكر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، أن الرئيس السيسي رحب بالعسومي، مؤكداً دعم القاهرة الكامل للبرلمان العربي باعتباره منبر يتفاعل مع شواغل الرأي العام للشعوب العربية إزاء مختلف القضايا الحيوية، وامتداد دوره للمساهمة في ترسيخ الاستقرار باعتباره قوة دفع شعبية لمنظومة العمل العربي.

من جانبه؛ أعرب العسومي عن سعادته بلقاء الرئيس السيسي؛ مثمناً دور مصر في دفع العمل العربي المشترك على شتى الأصعدة، بما فيها البرلمان العربي، على خلفية الخبرة والتجربة البرلمانية الرائدة لمصر.

وأكد رئيس البرلمان العربي دور الرئيس السيسي في صون الأمن القومي العربي، والذي تجسد بشكل واضح وقوي طوال السنوات الماضية في تناول مختلف القضايا العربية خاصة الخطوط المعلنة تجاه التدخلات الخارجية في ليبيا، مما أسهم بشكل مباشر في تقويض المخاطر.