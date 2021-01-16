شكرا لقرائتكم خبر عن دعوة الفلسطينيين لتسجيل أسمائهم للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بعد 15 عاماً على إجرائها، دعت لجنة الانتخابات الفلسطينية اليوم (السبت) الفلسطينيين إلى بدء تسجيل أسمائهم للمشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية التي حددت بشهري مايو ويوليو القادمين.

وقال رئيس اللجنة حنا ناصر في رام الله «اللجنة مستعدة لأي عمل انتخابي، وأتأمل أن يبدأ الجميع في التسجيل من اليوم عبر الموقع الإلكتروني، مضيفاً أن عملية التسجيل ستكون مفتوحة لجميع الفلسطينيين في أماكن وجودهم، ممن يمتلكون الهوية الفلسطينية وستكون آمنة خصوصاً أنها ستقارن بالسجل المدني.

وأضاف: نتمنى أن يشارك في الانتخابات أكبر عدد من الشباب والشابات الذين يشكلون محور الديمقراطية الجديدة، نحن أمام بداية عصر جديد ومسار نحو الديموقراطية رغماً عن الاحتلال.

ولفت إلى أن المشكلة القائمة الآن تتمثل في مشاركة الفلسطينيين في مدينة القدس في الانتخابات، موضحاً أن هناك خططاً بديلة إذا رفضت إسرائيل مشاركة المقدسيين وأن الفصائل الفلسطينية جاهزة لخوض معركة القدس من دون أن يكشف عن طبيعة الخطط.

وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس (الجمعة) مرسوماً رئاسياً حدد فيه موعد الانتخابات التشريعية في الثاني والعشرين من مايو القادم والرئاسية في الحادي والثلاثين من يوليو، على أن تعقب هذه العملية انتخابات في المجلس الوطني، وهو ما لقي ترحيباً من المؤسسات والفصائل الفلسطينية.

وتشير التقديرات إلى أن لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، سيرتفع عدد من يحق لهم الاقتراع إلى حوالى مليوني ناخب في الضفة الغربية وغزة فقط، ووفق آخر أرقام نشرتها اللجنة على موقعها، بلغ عدد من يحق لهم الانتخاب مع نهاية العام 2019 مليونين و202 ألف و738 ناخباً وناخبة.

وسجل في الانتخابات التي جرت في العام 2006 مليون و332 ألفاً و396 ناخباً، شارك حوالى 77% منهم في الانتخابات آنذاك.