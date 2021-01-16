شكرا لقرائتكم خبر عن أفغانستان:نجاة نائب مدير أمن كابول من الاغتيال ..ومقتل مرافقيه والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نجا نائب مدير أمن كابول من محاولة اغتيال راح ضحيتها شرطيان من مرافقيه في انفجار سيارة مفخخة استهدفت أكاديمية الشرطة في قندهار جنوب أفغانستان اليوم (السبت). وبحسب شهود عيان فإن الهجوم كان ضخماً وسمع دويه في مناطق مختلفة من قندهار.

كما قتل شرطيان في كابول جراء انفجار لغم وُضع على جانب طريق لاستهداف سيارتهما، بحسبما أعلنت شرطة العاصمة الأفغانية، في وقت يتواصل العنف في أفغانستان رغم محادثات السلام الجارية بين الحكومة وحركة طالبان.

وقال المتحدث باسم شرطة كابول فردوس فارامارز «استُهدفت سيارة للدفع الرباعي تابعة لمقر قيادة الشرطة في انفجار لغم، قتل شرطيان وجرح آخر»، موضحاً أن السيارة استهدفت على الطريق المؤدي إلى جامعة كابول.

وتصاعدت أعمال العنف في جميع أنحاء البلاد في الأشهر الأخيرة خصوصاً في العاصمة التي شهدت سلسلة من عمليات قتل استهدفت الشرطة وإعلاميين وسياسيين وناشطين مدافعين عن حقوق الإنسان.

ويأتي هذا التدهور في الوضع الأمني على الرغم من مفاوضات السلام الجارية في العاصمة القطرية الدوحة بين الحكومة الأفغانية وطالبان. وتتقدم هذه المفاوضات التي بدأت في سبتمبر ببطء شديد بينما يحاول الجانبان الآن الاتفاق على جدول أعمال المحادثات.