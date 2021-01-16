شكرا لقرائتكم خبر التاريخ الأسود للعثمانيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ارتبط تاريخ الدولة العثمانية بالمذابح والإبادة الجماعية، مثلما فعل العثمانيون مع الأرمن وغيرهم، واكتوت دول الجوار والمنطقة كلها بنيران الإرهاب على مدار عقود طويلة من الزمن، بل وعانى العالم بأسره من اعتداءات وتصرفات الإدارات التركية المتتالية المليئة بالغرور والعنجهية، والتي تسيطر عليها أوهام شيطانية لا تتوقف عند حدود معينة.«مكة» رصدت السجل الأسود للأتراك وتاريخهم الملطخ بالدماء في الشرق والغرب، وسجل التجاوزات الذي بدأ منذ مئات السنين، ومعاناة العالم من شرهم على مدار سنوات طويلة، فإلى التفاصيل:
الجزيرة العربية
1790 جهز الشريف غالب بن مساعد قائم مكة ووالي الحجاز، حملة ضخمة بإيعاز من الدولة العثمانية لضرب الدولة السعودية الناشئة في نجد وتدمير عاصمتها.
1811
معارك ينبع والسويق وبدر
بدأ محمد علي باشا في تسيير قواته ناحية الحجاز، حتى بلغوا ينبع البحر واستولوا عليها.
1812
معركة المدينة المنورة
وصلت القوات العثمانية إلى المدينة المنورة، وضربت عليها الحصار، وسدت عنها الماء، ونصبت عليها المدافع والقنابر الكبار، وهدمت ناحية قلعة البلد؛ وانهار السور، وانقضت القوات العثمانية على من كان فيها.
1818
احتل محمد علي باشا الدرعية عاصمة الدولة السعودية الأولى، وأرسل الأمير عبدالله بن سعود إلى إسطنبول حيث أمر السلطان محمود الثاني بقتله وأتباعه فيها.
مجزرة شقراء
ما أن وصل إبراهيم باشا إلى شقراء حتى حاصرها، وضرب أهلها بالبنادق والرصاص والقنابل وقتل الرجال والنساء والأطفال.
مجزرة ضرما
حاصر إبراهيم باشا ضرما، ودخل بالغدر والخيانة، فأخذ يضرب بحمل 2700 طلقة، لما دخلوا كان الترك يخدعون أهل ضرما، ويعطونهم الأمان ومن ثم يقتلون الرجال والنساء والأطفال والشيب والعجائز.
مجزرة الدرعية
حاصرها إبراهيم باشا عدة أشهر، واستطاع أن يرغم عبدالله بن سعود بالتسليم، ولكن بعد التسليم خان إبراهيم باشا ودخل على أهل الدرعية، فحصل الذبح والقتل والتنكيل بأهلها.
1834
حريق عسير
جمع الأتراك العسيريين وأحرقوهم في بطن الوادي، وغدروا بهم هناك.
1916 - 1919
سرقة المدينة
خلال الحرب العالمية الأولى، سرق الحاكم العثماني آنذاك أموال ومخطوطات من المدينة المنورة، حيث أخلى فخر الدين باشا المدينة المنورة من سكانها، وهدم البيوت التي كانت في طريق خط القطار، ليتمكن من توصيل السلاح إلى الداخل، وحول المسجد النبوي إلى ساحة عسكرية، وقبل انسحابه من المدينة عام 1919 سطا على الكنوز والمقتنيات النبوية التي كانت تحويها المدينة ونقلها إلى إسطنبول.
سرقة الحجر الأسود
عمد السلطان سليمان القانوني إلى السطو على أجزاء من الحجر الأسود والتي تزين بها ضريحه، كما زين بها بعض جوامع إسطنبول.
1858
مذبحة جدة
ذبح العديد من المسيحيين في جدة، وقتل خلالها العشرات من التجار والأجانب، وتم قتل زوجة القنصل الفرنسي، ونهب المحلات التجارية الأجنبية وتدمير مبانيها.
مصر
1517
سرقة المحروسة
كتب على المحروسة أن تدفع الضرائب الباهظة، وتقدم خيراتها حصرا لرجالات إسطنبول.
1517
مذبحة القاهرة
قدر عدد ضحاياها بـ 10 آلاف من المصريين من النساء والرجال، نهبوا بيوتهم وأحرقوا مساجدهم ونشروا الرعب في البلد الآمن، على مدار 4 أيام فقط من وصوله إلى المدينة التي صبغها باللون الأحمر، ونهب وهدم المساجد ذات الطرازات المميزة، مثل جامع شيخو.
1517
مذبحة الصناع
انقرضت 50 حرفة اشتهرت بمصر حين رحل العثمانيون المصريون عن ديارهم، وفى أثناء المداهمات عمد السلطان العثماني إلى فك الرخام من قاعات القلاع.
وتسبب التدخل العثماني وتغيير الحكام الدائم وضعفهم في الاحتلال البريطاني لمصر، والذي دام نحو 72 عاما.
1811
مذبحة القلعة
من أبرز المذابح التي مرت على التاريخ المصري بغرض التخلص من المماليك، حيث تم إغلاق أبواب القلعة على المماليك وإطلاق الرصاص عليهم.
1866
أصدر السلطان فرمانا بزيادة الجزية التي يستوجب على الخديوي إسماعيل دفعها من 376.000 جنيه إلى 720.000 جنيه، وذلك مقابل منحه لقب خديوي بدلا من «والي».
الشام
1516
جرائم ضد الشام في حلب ودمشق
كانت الشام أول المتعرضين للغزو العثماني والمذابح العثمانية، دخل السلطان العثماني إلى مدنها، وغدر بعهد أمانه وتركها لجنوده من الإنكشارية يقتلون رجالها ويستبيحون نساءها.
1516
مذبحة التل
حدثت في حلب وقدر عدد ضحاياها بنحو 90 ألفا من الرجال والنساء والأطفال من الطائفة العلوية، وسميت بالتل لجمع العثمانيين رؤوس الضحايا وتكديسها وسط المدينة على شكل تل كبير.
1860
تعزيز الطائفية في لبنان
ساهم العثمانيون بفاعلية في المجازر التي سقط خلالها نحو 20 ألف مسيحي من الموارنة الكاثوليك، ودمرت مئات القرى والكنائس الخاصة بهم.
1842
مجزرة كربلاء
أقام العثمانيون المذابح في كربلاء، وقتلوا نحو 10 آلاف من النساء والأطفال والرجال، وذبحوا الأطفال والشيوخ دون رحمة، ودنسوا المساجد وأضرحة آل البيت.
1914 - 1918
السفر برلك
عانت الشام من خلال اقتلاع الآلاف من أبناء الشام من مساكنهم وأراضيهم.
1916
مذبحة المرجة بالشام
أعدم جمال باشا قادة الثورة ضد الدولة العثمانية.
المغرب العربي
الجزائر
1516 - 1830
بعد أن استغاثوا بالعثمانيين للتخلص من الخطر الإسباني، احتلوا بلادهم وفرضوا عليهم المكوس الظالمة، عمل الأتراك على حرمان الجزائريين من مناصب الإدارة والحكم، وفرضوا ضرائب مجحفة على السكان.
تونس
1533
استنجد السكان بالعثمانيين لطرد الإسبان، وكما حدث بالجزائر، سيطرت بعدها القوات العثمانية على مدن ومواقع قبائل المناطق الداخلية، وعينت السلطات العثمانية في إسطنبول ولاة لها تحولوا إلى محتلين.
ليبيا
1817
ارتكبت السلطات العثمانية أبشع وأكبر مجازرها بحق قبيلة الجوازي، دبر العثمانيون مذبحة لأفراد القبيلة بينما كانوا صائمين، وسيطروا على خيرات برقة وطرابلس وفزان.
أوروبا
1821
مجزرة القسطنطينية
عملية إعدام جماعية ضد المجتمع اليوناني في مدينة القسطنطينية انتقاما لاندلاع حرب الاستقلال اليونانية.
1823
مجزرة كاسوس
مذبحة للمدنيين اليونانيين خلال حرب الاستقلال اليونانية نفذتها القوات العثمانية.
1824
تدمير بسارا
ضد السكان المدنيين لجزيرة بسارا اليونانية، حيث قدر عدد السكان قبل المذبحة بقرابة 7000 قضوا جميعا.
1894-1896
مجازر الحميدية
ضد المسيحيين القاطنين شرق الأناضول من الأرمن والآشوريين وراح ضحيتها نحو 80,000-300,000.
1894-1896
مجازر ديار بكر
مجازر حدثت في ولاية ديار بكر ضمن الدولة العثمانية من ضمن المجازر الحميدية التي استهدفت سكان المنطقة من المسيحيين.
1901
مذابح الصرب
ضد الشعب الصربي في ولاية كوسوفو.
1909
مجزرة أضنة
ضد السكان الأرمن المسيحيين من قاطني أضنة وما حولها.
1913 - 1922
الإبادة الجماعية لليونانيين
ضد السكان الأصليين من اليونانيين للإمبراطورية اليونانية في البنطس وغيرها من المناطق التي تقطنها الأقليات الإغريقية.
1915
الأحد الأحمر
ترحيل المثقفين الأرمن خلال الإبادة الجماعية للأرمن، حيث شنت الدولة العثمانية وعاصمتها القسطنطينية حملة على المثقفين من الأرمن في العديد من المناطق والمدن من أجل القبض عليهم وترحيلهم.
1914 - 1920
مذابح سيفو
شنتها قوات نظامية تابعة للدولة العثمانية بمساعدة مجموعات مسلحة شبه نظامية استهدفت مدنيين آشوريين، سريان، كلدان، أدت هذه العمليات إلى مقتل مئات الآلاف.
1914 ـ 1922
الإبادة اليونانية
وقعت الإبادة الجماعية اليونانية فى الأناضول، في واحدة من أكبر جرائم التاريخ الحديث، وشن العثمانيون خلالها حملات قتل واسعة ضد الأقليات اليونانية المسيحية.
1914
مذبحة فوكايا
بحق بلدة فوكايا ذات الأغلبية الإثنية اليونانية، كانت المذبحة جزءا من حملة الإبادة الجماعية اليونانية.
1915
الإبادة الأرمنية
تتراوح تقديرات مجزرة العدد الإجمالي للضحايا الأرمن بين 1915 و1923 من 600 ألف إلى أكثر من مليون نسمة.
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