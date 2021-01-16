رعب في الحرس الثوري ترقبا لقصف عسكري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وسط حالة من الرعب، أخلت ميليشيات الحرس الثوري الإيراني، مقرات عسكرية في مدينة البوكمال وريفها شرق دير الزور، خوفا من قصف إسرائيلي مقبل على المنطقة.

وقال موقع (عين الفرات) «إن الحرس الثوري فرض حظرا للتجوال في قريتي سويعية والهري الواقعتين بريف البوكمال عند الحدود السورية العراقية شرقي ديرالزور، وسط تحركات وعمليات إخلاء للمقرات بالمنطقة».

وأكد أن ذلك يأتي تزامنا مع إخلاء عدد من المقرات في مثل المقر الموجود على طريق البوكمال العراق، و3 مقرات أخرى بسويعية والهري والصلبي وحميضة، لتبقي فقط على بعض الأسلحة بهذه المقرات.

وأشار الموقع، إلى أن الحرس الثوري نقل عناصره لمنازل بمحيط المقرات، ووضع قسما من العناصر مع المدنيين بالمنازل، كما نقل قسما آخر من العناصر المنحدرين من قرية السكرية على الجهة الأخرى من ريف البوكمال إلى قريتهم.

وتأتي التحركات عقب ساعات من اجتماع سري عقدته الميليشيات الإيرانية بقاعدة الإمام علي في بادية البوكمال، وحضره الحاج عسكر قائد الحرس الثوري بالبوكمال، وقيادات من ميليشيات حزب الله اللبناني والحشد الشعبي العراقي، لوضع خطة عسكرية جديدة عقب الغارات الإسرائيلية الأخيرة.