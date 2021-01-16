شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تبني مستشفى في 5 أيام لمكافحة تسارع الإصابات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنهت الصين، السبت، بناء مستشفى من ألف و500 غرفة لمرضى «كوفيد –19»، وذلك لمكافحة الزيادة في الإصابات التي قالت الحكومة إنها تواجه صعوبة في احتوائها، وألقت باللوم على المصابين أو البضائع القادمة من الخارج.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية إن المستشفى هو واحد من ستة مستشفيات تضم 6 آلاف و500 غرفة في المجمل يتم بناؤها في نانغونغ جنوب بكين في مقاطعة خبي.

وبدأ بناء المشروع في 10 يناير بعد الإبلاغ عن مجموعة من حالات «كوفيدـ19» في المدينة، وستكون باقي الغرف جاهزة في غضون أسبوع واحد.

ويجري حالياً بناء مركز مماثل يضم 3 آلاف غرفة في شيجياتشوانغ حاضرة المقاطعة.

وفي حلول نهاية يوم الجمعة، كان هناك 643 حالة إصابة مؤكدة منقولة محلياً وحالتان وافدتان يتم علاجها في مستشفيات في خبي، معظمها في شيجياتشوانغ ونانقونغ وهي مدينة على مستوى المحافظة تابعة لمدينة شينغتاي.